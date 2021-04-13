Українському тренеру стало погано під час матчу, коли його команда забила другий автогол: відео

Тренер Володимир Мазяр, який є наставником казахстанського Акжайика, був змушений попросити допомоги медиків під час матчу. Сталося це після того, як його команда забила другий автогол.

Акжайик в матчі чемпіонату грав проти Шахтаря з Караганди. Але сам матч відбувався в Нур-Султані. Команда українського наставника мала лише одну перемогу в чотирьох матчах.

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У першому таймі вийти вперед вдалося саме гостям, коли Баа відправив м'яч у власні ворота. Та невдовзі Таттибаєв зрівняв рахунок.

У другому таймі перемогу Акжайику приніс ще один автогол в матчі. Після навісу зі штрафного послідував удар по воротах. Атанасоскві намагався дістатися до м'яча, натомість від його голови той полетів над голкіпером у кут воріт.

Відео другого автоголу у матчі Шахтар – Акжайик

Саме після цього курйозного автогола допомога медиків і знадобилася Володимиру Мазяру. Спочатку повідомлялося, що його забрала швидка зі стадіону. В нього нібито стався серцевий напад. Але директор клубу Азамат Шайхи в коментарі Vesti.kz спростував цю інформацію.

"Володимира Мазяра не доправляли в лікарню. Медична бригада, яка чергувала на матчі, оглянула його прямо на стадіоні. Він отримав укол та необхідну медичну допомогу. З ним все гаразд. Мазяр як спеціаліст кожен момент бере близько до серця, весь час на емоціях. Це позначилося і на стані тренера, йому знадобилася допомога медиків", – розповів Азамат Шайхи.

Матч закінчився перемогою Акжайика. Для команди це лише друга перемога в чемпіонаті в п'яти матчах.

Варто додати, що за Акжайик виступає четверо українців – воротар Сергій Литовченко, захисник Артем Барановський, а також два нападники – Микола Ковталюк та Олексій Чичиков.