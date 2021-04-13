Акжайык в матче чемпионата играл против Шахтера из Караганды. Но сам матч проходил в Нур-Султане. Команда украинского наставника имела лишь одну победу в четырех матчах.

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В первом тайме выйти вперед удалось именно гостям, когда Баа отправил мяч в собственные ворота. Но вскоре Таттибаев сравнял счет.

Во втором тайме победу Акжайыку принес еще один автогол в матче. После навеса со штрафного последовал удар по воротам. Атанасоскви пытался добраться до мяча, зато от его головы тот полетел над голкипером в угол ворот.

Видео второго автогола в матче Шахтер – Акжайык

Именно после этого курьезного автогола помощь медиков и понадобилась Владимиру Мазяру. Сначала сообщалось, что его забрала скорая со стадиона. У него якобы случился сердечный приступ. Но директор клуба Азамат Шайх в комментарии Vesti.kz опроверг эту информацию.

"Владимира Мазяра не доставляли в больницу. Медицинская бригада, дежурила на матче, осмотрела его прямо на стадионе. Он получил укол и необходимую медицинскую помощь. С ним все в порядке. Мазяр как специалист каждый момент принимает близко к сердцу, все время на эмоциях. Это сказалось и на состоянии тренера, ему понадобилась помощь медиков", – рассказал Азамат Шайхи.

Матч закончился победой Акжайыка. Для команды это лишь вторая победа в чемпионате в пяти матчах.

Стоит добавить, что за Акжайык выступает четверо украинцев – вратарь Сергей Литовченко, защитник Артем Барановский, а также два нападающих – Николай Ковталюк и Алексей Чичиков.