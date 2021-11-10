Український Житлобуд-1 вигриз перший бал у Лізі чемпіонів: відео матчу

Харківський Житлобуд-1 зіграв унічию з ісландським Брейдабліком (0:0) у матчі 3-го туру групового етапу жіночої Ліги чемпіонів.

Житлобуд-1 – Брейдаблік (Ісландія) 0:0

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Перший тайм завершився для обох команд без гольових моментів. На початку зустрічі Ольга Овдійчук мала шанси, аби відкрити рахунок, атакуючи з правого флангу, однак не влучила в ближній кут воріт.

Початок другого тайму гості розпочали з заміни Ванди Сігюргейрсдоттір та одразу двох жовтих карток. На 60-й хвилині Тейлор Цімер була покарана за грубу гру, а Агла-Марія Альбертсдоттір на 63-й хвилині зірвала контратаку господарок майданчика.

Надалі за грубу гру були покарані і гравчині Житлобуда – Ольга Басанська та Любов Шматко. Однак, попри всі старання та пресинг, жодна зі сторін у цій грі відзначитись голами не змогла. Цьому не посприяли і заміни на пізніх хвилинах протистояння.

Матч завершився за рахунку 0:0. Але при цьому обидві команди заробили своє перше очко в Лізі чемпіонів. Тепер і Житлобуд-1, і Брейдаблік мають в активі по одному балу й продовжують посідати третє і четверте місця в групі відповідно.

Житлобуд-1 – Брейдаблік: відео матчу