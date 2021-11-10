Житлобуд-1 – Брейдаблик (Исландия) 0:0

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Первый тайм завершился для обеих команд без голевых моментов. В начале встречи Ольга Овдийчук имела шансы, чтобы открыть счет, атакуя с правого фланга, однако не попала в ближний угол ворот.

Начало второго тайма гости начали с замены Ванды Сигюргейрсдоттир и сразу двух желтых карточек. На 60-й минуте Тейлор Цимер была наказана за грубую игру, а Агла-Мария Альбертсдоттир на 63-й минуте сорвала контратаку хозяек площадки.

В дальнейшем за грубую игру были наказаны и игроки Жилстроя – Ольга Басанская и Любовь Шматко. Однако, несмотря на все старания и прессинг, ни одна из сторон в этой игре отметиться голами не смогла. Этому не поспособствовали и замены на поздних минутах противостояния.

Матч завершился при счете 0:0. Но при этом обе команды заработали свое первое очко в Лиге чемпионов. Теперь и Житлобуд-1, и Брейдаблик имеют в активе по одному баллу и продолжают занимать третье и четвертое места в группе соответственно.

Житлобуд-1 – Брейдаблик: видео матча