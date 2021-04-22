Український захисник Баєнко відзначився дебютним голом у Європі: відео

Левадія 21 квітня приймала Транс у чемпіонаті Естонії. Дебютний гол за господарів забив центральний захисник Володимир Баєнко.

Перший гол в Естонії

Футболістам Левадії вдалось забити швидкий гол. Центрбек з України Володимир Баєнко підключився до атаки та зіграв на добиванні у воротарському майданчику суперника.

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Для українця цей результативний постріл став дебютним у футболці Левандії. Колишній гравець Ворскли перейшов у Левадію у січні 2021 року. Після переходу в Естонію футболіст провів 7 матчів, у яких вже встиг відзначитись асистом.

Господарі ще двічі засмучували голкіпера суперника. Однак Трансу вдалось скоротити перевагу до мінімуму 3:2, але цього було замало для перемоги.

Відзначимо, що в одному з пропущених голів Левадії є доля вини українського захисника, який програв верхову дуель. Однак це не призвело до поразки.

Після звитяги Левадія продовжує йти 2-ю, у її активі 15 очок. Це лише на один пункт менше, ніж має лідер Пайде. Їх суперник Транс із 8 набраними очками розташовується на 4 позиції.

Левадія – Транс відеоогляд (гол Баєнка з 0:12)