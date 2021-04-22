Первый гол в Эстонии

Футболистам Левадии удалось забить быстрый гол. Центрбек из Украины Владимир Баенко подключился к атаке и сыграл на добивании во вратарской площадке соперника.

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Для украинца этот результативный выстрел стал дебютным в футболке Левадии. Бывший игрок Ворсклы перешел в Левадию в январе 2021 года. После перехода в Эстонию футболист провел 7 матчей, в которых уже успел отметиться ассистом.

Хозяева еще дважды огорчали голкипера соперника. Однако Трансу удалось сократить преимущество до минимума 3:2, но этого было мало для победы.

Отметим, что в одном из пропущенных голов Левадии есть доля вины украинского защитника, который проиграл верховую дуэль. Однако это не привело к поражению.

После победы Левадия продолжает идти 2-й, в ее активе 15 очков. Это лишь на один пункт меньше, чем имеет лидер Пайде. Их соперник Транс с 8 набранными очками располагается на 4 позиции.

Левадия – Транс: видеообзор (гол Баенко с 0:12)