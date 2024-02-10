"Подвоювали суму трансферу": український воротар міг продовжити кар'єру в Ювентусі

Юний 17-річний голкіпер Ілля Волошин напередодні перейшов із Райо Махадаонда в мадридський Реал. Проте це був далеко не єдиний варіант серед топклубів для українця.

Перспективний воротар уже встиг дебютувати за юнацьку команду "вершкових" в матчі проти Атлетіко. Українець провів один тайм, у якому відстояв "на нуль", за що отримав купу схвальних відгуків.

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Українець мав солідний вибір

Агент 17-річного голкіпера Максим Терещенко розповів, які клуби ще цікавилися Іллею Волошиним. Він заявив, що його клієнта хотів підписати туринський Ювентус та дортмундська Боруссія, а італійці при цьому ще й фінансово пропонували більш привабливі умови:

ЗМІ писали, що ним також цікавились Бенфіка та Спортінг, я про це не знаю. Можливо, до клубу й надходили якісь пропозиції. За днів 10 до підписання контракту з Реалом телефонували з Ювентуса – запрошували на тиждень, хотіли також все показати. Вони подвоювали суму трансферу, пропонували кращі умови Іллі, але ми навіть не розглядали цей варіант. Ілля йшов до цього довго, вивчав мову, йому подобається Іспанія. Був варіант з Боруссією, він у Німеччину не захотів, в Італію також.

Нагадаємо, що український воротар підписав контракт із "вершковими" до 30 червня 2026 року. Він буде грати за команду U-17, а тренуватися з гравцями Реала U-19, який очолює відомий в минулому гравець "королівського клубу" – Альваро Арбелоа.

. Ілля Волошин перебрався в Іспанію після початку повномасштабного вторгнення, до якого грав за ДВУФК. Юнак вражає своїми габаритами 2.02 метра та має у своєму активі вже 1 матч за збірну України U-16, за яку відіграв "сухий" поєдинок проти однолітків з Латвії.