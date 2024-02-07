Вже через декілька днів Ілля Волошин провів свій перший матч за юнацьку команду Реала U-17. Дебютував український воротар у матчі проти мадридського Атлетіко.

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"Новий Лунін" перетворився у "нового Куртуа"

17-річному українцю довірили зіграти один тайм, у якому він показав впевнену гру, діяв надійно та залишив свої володіння "на замку". Волошин класно взаємодіяв із новими партнерами по команді, віддавав точні передачі та добре діяв на випередженні, зокрема завдяки своєму зросту.

Волошин без перебільшень долучився до розгромної перемоги своєї команди 5:0. Відео із підбіркою усіх дій Іллі у матчі з'явилось у мережі. Цікаво, що вже після дебютного матчу Волошина називають "новим Тібо Куртуа".

Відео усій дій Волошина в дебютному матчі за Реал U-17

Нагадаємо, що трансфер Волошина у Реал здійснився ще 29 січня 2024-го року (дані Transermakrt). Контракт українського голкіпера із мадридським грандом розрахований до кінця червня 2026-го року. Наразі Волошин виступатиме за молодіжні команди "вершкових", а для Реала це хороше придбання із перспективною на майбутнє.

Відзначимо, що Ілля переїхав грати в Іспанію восени 2022-го, а з 1 вересня 2023-го грав за Райо Махадаонду.