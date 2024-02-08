17-річний воротар уже встиг дебютувати за юнацьку команду "вершкових". Він на нуль відіграв один тайм у дербі проти Атлетіко, після чого отримав купу схвальних відгуків щодо свого виступу.

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Як Лунін вперше привітав українця

Агент новоспеченого українського голкіпера мадридського Реала Максим Терещенко пригадав, як Андрій Лунін уперше звернувся до Іллі Волошина. Це сталося після запрошення юнака до клубу, коли той ще не підписав контракт. Аудіозвернення до молодого голкіпера довело його до сліз.

Коли нас запросили вперше, у серпні, у Реалі записали аудіоповідомлення від Андрія Луніна, в якому він сказав: "Ілля, я дуже радий, що ти переходиш в Мадрид. Скоро побачимось на тренуваннях". Директори академії тоді подарували Іллі футболку з його власним іменем. Він плакати почав і після повідомлення Андрія, і від подарунка. Для нього це був шок,

– розповів агент.

Також Максим Терещенко розповів, що на юного воротаря претендував Атлетіко, який надіслав офіційну пропозицію, але Ілля обрав "королівський клуб".

Важливо. Наступний матч перша команда Реала зіграє 10 лютого о 19:30 проти Жирони. Напередодні відбулася особиста розмова між Карло Анчелотті й Андрієм Луніним, у якій італійський тренер заявив, що українець виграв конкуренцію у Кепи Аррісабалаги та буде грати в основі у важливих поєдинках. Тож із великою ймовірністю саме він з перших хвилин розпочне поєдинок між лідерами Ла Ліги у старті.