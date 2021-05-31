Переписав історію Джиро д'Італія

У Джиро д'Італія-2021 взяло участь 184 велогонщики. Із них лише 143 учасники дістались фінішу, 41 велосипедист зійшов по ходу дистанції. Серед фінішерів слід відзначити 18-річного українця Андрія Пономара.

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Українець подолав усю дистанцію багатоденки. З 8 по 30 травня Пономар проїхав 21 етап, сумарна дистанція, яких склала 3411 кілометрів. І це все він зробив у свої 18 років. Ця гонка стала дебютною для велогонщика з України на рівні Гранд-тура та найдовшою у кар'єрі.

На подолання усього кілометражу дистанції Андрієві знадобилося 89 годин 36 хвилин 1 секунда. Українець відстав від переможця більш ніж на три години. Але проявив характер та зміг стати одним із тих 143 учасників, які дістались фінішу.

Цікаво! Андрій Пономар – переможець гонки Grand Prix Rüebliland у 2020 році, а також є переможцем заліку молодих гонщиків на велогонці Belgrade Banjaluka-2021. Загалом українець став лише третім велогонщиком за останні 30 років, які змагались на Giro d’Italia у віці до 20 років.

Після завершення гонки Пономар своїм результатом увійшов в історію Джиро д'Італія. Хоча фінішував аж на 67 місці. Українець став наймолодшим учасником велогонки за останній 91 рік. Його наймолодшому попереднику було 18 років та 88 днів у 1930 році. Цей рекорд належить італійцеві Фабіо Баттезіні.