Український тренер назвав недоліки Мудрика: вони раніше співпрацювали у збірній

Колишній воротар В’ячеслав Богодєлов поділився думками про українського гравця Михайла Мудрика. Він пригадав роботу з ним у збірній.

Богодєлов раніше працював з Олегом Кузнєцовим у юнацьких збірних України. Він поділився спогадами про роботу з теперішнім гравцем Челсі Михайлом Мудриком.

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Тренер пригадав роботу з Мудриком у збірній

За його словами, Мудрик часто зловживав індивідуальною майстерністю під час гри та виконував речі, які не були корисними для команди.

"Цей хлопець м’яч у центрі поля і починав малювати свої візерунки, поки його хтось не гупне. Ми отримували штрафний у центрі, який нам нафіг не потрібен", – сказав Богодєлов.

Також він зауважив, що перехід Мудрика у Челсі був для нього несподіванкою.

"Кузнєцов відчував, що Мудрик гарний футболіст, але я не думав, що він гратиме в такому клубі. Усі кажуть: "Міша, обігравай перед штрафним майданчиком, там нам потрібні штрафні". А він упертий і робить своє", – додав тренер.

Успіхи Мудрика у нинішньому сезоні