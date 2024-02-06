Спершу ж розпочали фанати Вулверхемптона. Вболівальники "вовків" співали образливі пісні в адресу лондонського клубу – "Челсі йо**** лайно", пише 24 Канал.
Дивіться також Заливає горе у компанії: зірка Челсі пішов у нічний клуб після ганебної поразки в АПЛ – відео
Фани Челсі розізлилися на рідну команду
Згодом вирішили приєднатися і фани Челсі. Цю ж пісню заспівали й вболівальники Челсі, яких обурила невдала гра команди – "Ми йо**** лайно". Цей момент потрапив у відеотрансляцію гри.
Як фанати Челсі скандували образливі вигуки на адресу своєї команди: дивіться відео
Як пройшов матч
- 4 лютого відбулися три матчі 23-го туру АПЛ.
- Челсі на своєму полі поступився Вулверхемптону з рахунком 2:4. Український вінгер лондонців Михайло Мудрик розпочав поєдинок на лаві запасних та вийшов на поле на 72-й хвилині замість Рахіма Стерлінга.
- На 86-й хвилині українець віддав асист з кутового на Тіаго Сілву. Для Мудрика це шоста гольова дія в поточному сезоні: 4 голи та 2 асисти.