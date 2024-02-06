Спершу ж розпочали фанати Вулверхемптона. Вболівальники "вовків" співали образливі пісні в адресу лондонського клубу – "Челсі йо**** лайно", пише 24 Канал.

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Фани Челсі розізлилися на рідну команду

Згодом вирішили приєднатися і фани Челсі. Цю ж пісню заспівали й вболівальники Челсі, яких обурила невдала гра команди – "Ми йо**** лайно". Цей момент потрапив у відеотрансляцію гри.

Як фанати Челсі скандували образливі вигуки на адресу своєї команди: дивіться відео

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