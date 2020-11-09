Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка посідає 29-е місце у рейтингу WTA, сенсаційно програла на старті турніру в Лінці (Австрія). 20-річна одеситка несподівано програла 110-й ракетці світу – бельгійці Гретьє Міннен.

Даяна Ястремська – Гретьє Міннен 0:2 (4:6, 3:6)

До речі Український тенісист Марченко затролив гравця збірної Росії Дзюбу після секс-скандалу: фото

Поєдинок Ястремської з 23-річною Міннен тривав одну годину та 18 хвилин. Про це повідомляє 24 канал.

Хід поєдинку

Українська тенісистка невдало увійшла в гру, програвши три гейми поспіль. При цьому Даяна двічі поступилася на власній подачі. Після цього одеситці вдалося зрівняти рахунок.

Вирішальним став 7-й гейм, у якому бельгійка оформила брейк. У підсумку вона двічі захистила свою подачу та виграла партію.

На старті другого сету ситуація майже повторилася: Ястремська програла свою подачу, але вирівняла ситуацію у 6-у геймі.

Наприкінці партії Міннен оформила два брейки, дотиснула Даяну та вирвала путівку в 1/8 фіналу.

З українок боротьбу на турнірі в Австрії продовжать Марта Костюк та Ангеліна Калініна.