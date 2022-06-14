Гонщик отримав український талісман

Посольство України в Азербайджані подарувало пілоту Aston Martin Себастьяну Феттелю вишиту сорочку під час змагального вікенду Формули-1 в Баку.

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"Гран-прі Азербайджану стало помітним місцем для вираження солідарності та підтримки народу України.

Ми висловлюємо свою подяку видатному гонщику Себастьяну Феттелю і вручаємо йому справжній талісман – українську вишиванку", – зазначив посол України в Азербайджані Владислав Каневський.



Феттелю подарували традиційний український одяг / Фото з твіттеру Владислава Каневського

Що відомо про німецького гонщика

Феттель один з найперших заговорив про війну в Україні. 24 лютого титулований гонщик заявив, що не буде виступати на гран-прі Сочі, яке згодом все ж таки скасували.

Багаторазовий чемпіон Формули-1 підтримав Україну, пофарбувавши свій шолом у синьо-жовтий колір.

У новому сезоні він виступає у шоломі, пофарбованому в кольори українського прапора. Шолом виконаний у білому кольорі зі стягом України, а також написом "Ні війні" та знаком миру.

Також у пілот Aston Martin травні дав розгорнуте інтерв'ю про війну Росії проти України. Він закликав світ допомогти Україні та не зволікати на дії РФ.