Гонщик получил украинский талисман

Посольство Украины в Азербайджане подарило пилоту Aston Martin Себастьяну Феттелю вышитую рубашку во время соревновательного уик-энда Формулы-1 в Баку.

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"Гран-при Азербайджана стало заметным местом для выражения солидарности и поддержки народа Украины.

Мы выражаем свою благодарность выдающемуся гонщику Себастьяну Феттелю и вручаем ему настоящий талисман – украинскую вышиванку", – отметил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.



Феттелю подарили традиционную украинскую одежду / Фото из твиттера Владислава Каневского

Что известно о немецком гонщике

Феттель один из самых первых заговорил о войне в Украине. 24 февраля титулованный гонщик заявил, что не будет выступать на гран-при Сочи, которое впоследствии все же отменили.

Многократный чемпион Формулы-1 поддержал Украину, выкрасив свой шлем в сине-желтый цвет.

В новом сезоне он выступает в шлеме, выкрашенном в цвета украинского флага. Шлем выполнен в белом цвете с флагом Украины, а также надписью "Нет войне" и знаком мира.

Также в пилот Aston Martin в мае дал развернутое интервью о войне России против Украины. Он призвал мир помочь Украине и не медлить на действия РФ.