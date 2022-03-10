Відомий гонщик Формули-1 виразив підтримку українському народові, який героїчно захищається від російських окупантів. На знак солідарності пілот Aston Martin пофарбував свій шолом у кольори українського прапора.

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Німецький гонщик у новому сезоні виступатиме у шоломі, пофарбованому в кольори українського прапора. Шолом виконаний у білому кольорі зі стягом України, а також написом "Ні війні" та знаком миру.



Феттель пофарбував свій шолом у кольори українського прапора / Фото з інстаграму jmd_helmets



Феттель пофарбував свій шолом у кольори українського прапора / Фото з інстаграму jmd_helmets



Феттель пофарбував свій шолом у кольори українського прапора / Фото з інстаграму jmd_helmets

Пілоти Формули-1 підтримали Україну акцією "Ні війні", яку провели на стартовій прямій Міжнародної траси Бахрейну в Сахірі.

Також Формула-1 скасувала гран-прі у російському Сочі. FIA затвердила те, що російські та білоруські гонщики тепер не можуть виступати під своїми прапорами.

До того ж команда Формули-1 Haas розірвала контракт з російським гонщиком Микитою Мазєпіним та відмовилася від російських спонсорів.