Український важковаговик програв нокаутом росіянину в чемпіонському бою: відео

Український боксер Ісмаїл Сіллах відновив кар'єру, проте в першому ж поєдинку поступився росіянину Андрію Мангушеву бій за титул NABA – USA. Поєдинок пройшов в Маямі.

36-річний Сіллах не зміг нав'язати опір молодшому суперникові. 23-річний росіянин вже в третьому раунді затиснув українця біля канатів і почав бити Ісмаїла. В результаті кут Сіллаха викинув рушник, що ознаменувало поразку технічним нокаутом.

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Відео нокауту в бою Ісмаїл Сіллах – Андрій Мангушев

Що відомо про Ісмаїла Сіллаха