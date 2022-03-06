Найкращий результат показав американець Мартінс Ліціс, який набрав 41 очко. Українець Олексій Новіков посів друге місце (37,5). Третім став британець Люк Столтман, котрий набрав 30,5 очок.

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Призові передасть на армію

Олексій Новиков, який у 2020 року став найсильнішою людиною планети, весь гонорар передасть на потреби української армії.



"Наш український козак Олексій Новиков з першого дня війни працює волонтером та потужно допомагає ЗСУ. Зараз вiн у Польщі, для того, щоб представити Україну на змаганнях світового рівня Arnold Classic.

Результати першого дня: присідання на максимальну вагу 411 кг (персональний рекорд), гантель 125 кг на кількість: 7 разів за 90 секунд (рекорд світу). Олекса пообіцяв весь свій гонорар за змагання витрати на закупівлю броні нашим хлопцям", – заявили у Федерації стронгмену України.