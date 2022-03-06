Лучший результат показал американец Мартинс Лицис, набравший 41 очко. Украинец Алексей Новиков занял второе место (37,5). Третьим стал британец Люк Столтман, набравший 30,5 очков.

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Призывы передаст в армию

Алексей Новиков, ставший в 2020 году самым сильным человеком планеты, весь гонорар передаст на нужды украинской армии.

"Наш украинский казак Алексей Новиков с первого дня войны работает волонтером и мощно помогает ВСУ. Сейчас он в Польше, чтобы представить Украину на соревнованиях мирового уровня Arnold Classic.

Результаты первого дня: приседания на максимальный вес 411 кг (персональный рекорд), гантель 125 кг на количество: 7 раз в 90 секунд (рекорд мира). Алексей пообещал весь свой гонорар за соревнование передать на закупку брони нашим ребятам", – заявили в Федерации стронгмена Украины.