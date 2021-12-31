Український шахіст змусив росіянина кидатись фігурами на чемпіонаті світу: відео
Джерело:24 канал
На чемпіонаті світу з швидких шахів, що проходить у Польщі, сталося кілька курйозних ситуацій. Спочатку відзначився російський шахіст Давід Паравян.
У росіянина під час поєдинку 8-го туру рапід-програми з українцем Кирилом Шевченком закінчився час. Росіянин довго думав над наступним ходом, а коли дозрів поміняти пішака на ферзя, то поблизу не було додаткової фігури.
До слова 12-річний українець Самуненков переміг у Суперфіналі юнацького гран-прі з шахів
Представник РФ попросив нового ферзя у судді, але врешті-решт потрапив у цейтнот. Після такого нерви у Давида не витримали і він зі злості кинув пішака на шахівницю. Потім Паравян вибачився і потис руку українцю.
Відео епізоду з Паравяном
Інша кумедна ситуація
Ще в одній ситуації польський гросмейстер Павло Тецлаф так засмутився своєму невдалому ходу, що відкинувся на стільці назад і зрештою впав на підлогу.До слова. Чемпіонат світу з швидких шахів у Варшаві завершився 30 грудня.