У россиянина во время поединка 8-го тура рапид-программы с украинцем Кириллом Шевченко закончилось время. Русский долго думал над следующим ходом, а когда созрел поменять пешку на ферзя, то поблизости не было дополнительной фигуры.
К слову 12-летний украинец Самуненков победил в Суперфинале юношеского гран-при по шахматам
Представитель РФ попросил нового ферзя у судьи, но в конце концов попал в цейтнот. После такого нервы у Давида не выдержали и он со злости бросил пешку на шахматную доску. Потом Паравян извинился и пожал руку украинцу.
Видео эпизода с Паравяном
Другая забавная ситуация
Еще в одной ситуации польский гроссмейстер Павел Тецлаф так расстроился своему неудачному ходу, что откинулся на стуле назад и в конце концов упал на пол.