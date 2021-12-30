Надмірні емоції після поразки
Престижні змагання, які приймає польська Варшава, відбуватимуться з 26 – 30 грудня. Спортсмени з усього світу змагаються у швидких шахах.
Оце так Пролетіла повз Олімпіаду: фігуристка з Росії роздягнулась під час виступу – курйозне відео
Під час однієї з партій місцевий шахіст Павел Тецлаф курйозно відреагував на поразку. Кривдником поляка став суперник з Вірменії Тигран Петросян.
Спортсмен різко закинув руку за спину та за інерцією звалився зі стільця. Опонент ніяк не відреагував на епічне падіння переможеного.
Дивіться відео моменту:
- Відзначимо, що після першого змагального дня у Польщі з бліц-гри українець Мартин Кравців йде у топ-6 шахістів. Усі інші представники України поза межами сорока найкращих.
- Щодо жінок, то жодна з українок поки що не потрапляє у топ-10 рейтингу. Найвище розташовується Наталія Букса – 11 місце. Відразу за її спиною ще дві наші спортсменки – Ольга Бабій та Марія Музичук. Загалом у топ-20 потрапили вже 5 українок. До усіх перелічених долучились Анна Музичук та Наталія Жукова.