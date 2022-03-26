Український шахіст відмовився від участі в Євро через присутність росіян та білорусів
Джерело:Фейсбук Павла Ельянова
Український шахіст Павло Ельянов відмовився від участі на чемпіонаті Європи. Про це він повідомив у своїй сторінці у фейсбуці.
Вважаю неможливим грати проти жодного російського чи білоруського гравця
Євро з шахів стартує у неділю, 27 березня. Росіян та білорусів не відсторонили від турніру, вони виступають під нейтральним прапором.
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Та навіть попри те, що шахісти з Росії та Білорусі будуть виступати під нейтральним прапором, українець все одно не буде змагатися на Євро.
Він наголосив, що спортсменів з цих країн мають взагалі відсторонити, хоча частина з них підписала відкритий лист, у якому засудила дії російської влади.
"Хочу заявити, що змушений відмовитися від участі на чемпіонаті Європи з шахів у Словенії через військове вторгнення Росії в мою країну. Я поважаю тих російських шахістів, які підписали відкритий лист проти війни, але вважаю неможливим грати проти жодного російського чи білоруського гравця (який би прапор у них не був) до кінця війни (тобто, до нашої перемоги)", – написав Ельянов.
- Найкращий результат українця на Євро – п'яте місце на турнірі у 2015 році.
- Чемпіонат Європи з шахів буде тривати до 7 квітня. На ньому мають виступити 35 шахістів з України та п'ять – під прапором ФІДЕ.