Вважаю неможливим грати проти жодного російського чи білоруського гравця

Євро з шахів стартує у неділю, 27 березня. Росіян та білорусів не відсторонили від турніру, вони виступають під нейтральним прапором.

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Та навіть попри те, що шахісти з Росії та Білорусі будуть виступати під нейтральним прапором, українець все одно не буде змагатися на Євро.

Він наголосив, що спортсменів з цих країн мають взагалі відсторонити, хоча частина з них підписала відкритий лист, у якому засудила дії російської влади.

"Хочу заявити, що змушений відмовитися від участі на чемпіонаті Європи з шахів у Словенії через військове вторгнення Росії в мою країну. Я поважаю тих російських шахістів, які підписали відкритий лист проти війни, але вважаю неможливим грати проти жодного російського чи білоруського гравця (який би прапор у них не був) до кінця війни (тобто, до нашої перемоги)", – написав Ельянов.