Незрозуміле рішення: український чемпіон Європи з шахів буде виступати за збірну Румунії

20 січня 2023, 13:23
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Джерело:

Твітер федерації шахів Румунії

Кирило Шевченко вирішив проміняти українську збірну. 20-річний шахіст тепер виступатиме за румунську команду.

Втрата Кирила для збірної України серйозна. Хлопець був лідером команди "синьо-жовтих" на останніх великих турнірах. Причина дивного рішення Шевченка поки що невідома.

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Федерація шахів Румунії ж навпаки задоволена вибором Шевченка, оскільки вони вважаються слабшою командою, аніж збірна України. Румуни покладають на Кирила великі надії.

З радістю й гордістю повідомляємо, що один із наймолодших талантів світу, гросмейстер Кирило Шевченко обрав грати за Румунію. Ласкаво просимо до нашої команди,
– йдеться у повідомленні федерації шахів Румунії.

Досягнення Кирила Шевченка

  • Шевченко здобув титул гросмейстера у 2017 році, тоді йому було 14.

  • Також він є переможцем командного ЧЄ-2021 у складі України.

  • Наразі посідає 80-те місце у світовому рейтингу FIDE.

  • Серед українців був п’ятим номером, серед румунів – третій.

Автор: Роман Колодрубський