Незрозуміле рішення: український чемпіон Європи з шахів буде виступати за збірну Румунії
Джерело:Твітер федерації шахів Румунії
Кирило Шевченко вирішив проміняти українську збірну. 20-річний шахіст тепер виступатиме за румунську команду.
Втрата Кирила для збірної України серйозна. Хлопець був лідером команди "синьо-жовтих" на останніх великих турнірах. Причина дивного рішення Шевченка поки що невідома.
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Федерація шахів Румунії ж навпаки задоволена вибором Шевченка, оскільки вони вважаються слабшою командою, аніж збірна України. Румуни покладають на Кирила великі надії.
З радістю й гордістю повідомляємо, що один із наймолодших талантів світу, гросмейстер Кирило Шевченко обрав грати за Румунію. Ласкаво просимо до нашої команди,
– йдеться у повідомленні федерації шахів Румунії.
Досягнення Кирила Шевченка
Шевченко здобув титул гросмейстера у 2017 році, тоді йому було 14.
Також він є переможцем командного ЧЄ-2021 у складі України.
Наразі посідає 80-те місце у світовому рейтингу FIDE.
Серед українців був п’ятим номером, серед румунів – третій.