Прийняв "тяжолоє рєшеніє": професійний рибалка втік з України до Європи через мобілізацію

Міністерство молоді та спорту дало дозвіл спортсменам на виїзд за кордон заради міжнародних турнірів. Проте деякі атлети використовують цю можливість щоб втекти з України.

Спортсменом-втікачем виявився Артур Білан. Він у складі збірної України брав участь у чемпіонаті світу з вуличної рибалки, який проходив в Італії.

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Скористався поїздкою, щоб втекти з України

Про ганебний випадок повідомив капітан збірної України Данило Лясов. У своєму Фейсбуці він опублікував листування з колишнім партнером по команді.

За словами Лясова, Білан вирішив тихо втекти, коли всі спали.

Артур Білан після невдалого виступу на ЧС у складі збірної України – прийняв "такоє тяжолоє рєшеніє". Поки всі спали та відпочивали перед дорогою додому,

– написав Лясов.

Свій вчинок Білан мотивував сімейними обставинами. Крім того, Білан зізнався, що отримав вже дві повістки з військкомату, і тому прийняв "нелегке рішення" залишитися за кордоном.

Листування Лясова та Білана / Фейсбук Д.Лясова

Нагадаємо, що це не перший випадок втечі спортсмена з України. Раніше повідомлялося, що футболіст донецького Шахтаря Олексій Роспутько загадково зник з розташування команди після матчу Юнацької ліги УЄФА. Поєдинок проти Антверпена відбувався в Бельгії. Пізніше з'ясувалося, що уродженець Горлівки через Стамбул втік до батьків в Росію.