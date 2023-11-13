Спортсменом-втікачем виявився Артур Білан. Він у складі збірної України брав участь у чемпіонаті світу з вуличної рибалки, який проходив в Італії.
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Скористався поїздкою, щоб втекти з України
Про ганебний випадок повідомив капітан збірної України Данило Лясов. У своєму Фейсбуці він опублікував листування з колишнім партнером по команді.
За словами Лясова, Білан вирішив тихо втекти, коли всі спали.
Артур Білан після невдалого виступу на ЧС у складі збірної України – прийняв "такоє тяжолоє рєшеніє". Поки всі спали та відпочивали перед дорогою додому,
– написав Лясов.
Свій вчинок Білан мотивував сімейними обставинами. Крім того, Білан зізнався, що отримав вже дві повістки з військкомату, і тому прийняв "нелегке рішення" залишитися за кордоном.
Листування Лясова та Білана / Фейсбук Д.Лясова
Нагадаємо, що це не перший випадок втечі спортсмена з України. Раніше повідомлялося, що футболіст донецького Шахтаря Олексій Роспутько загадково зник з розташування команди після матчу Юнацької ліги УЄФА. Поєдинок проти Антверпена відбувався в Бельгії. Пізніше з'ясувалося, що уродженець Горлівки через Стамбул втік до батьків в Росію.