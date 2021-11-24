Український Прометей вперше в історії вийшов у плей-офф Єврокубку з баскетболу

В 5-му турі групового турніру жіночого Єврокубку ФІБА Прометей (Слобожанське) переміг на домашньому майданчику угорський Дьор – 94:68.

Прометей – Дьор 94:68 (23:16, 25:22, 28:12,18:18)

До слова Київ-Баскет завдяки розгромній перемозі пробився у наступний раунд Кубка Європи ФІБА

Перша половина матчу видалась дуже динамічною, команди намагалися виконувати кидки за найпершої можливості. Настільки відкрита гра була на руку українському колективу, який за собою повела Джойнер Холмс. Особливо американській форвардині вдавалися дальні кидки (3 з 3 триочкових). Але і Дьор потрібно відмітити, тому що гості не дали чемпіону України створити значний відрив до великої перерви.

Третя чверть розпочалася з ривка від Прометея – 12:0, а загальна перевага команди складала уже більше 20 очок. Творцем локального успіху стала олімпійська чемпіонка Аріель Аткінс. Саме в цій десятихвилинці доля зустрічі була вирішена на користь клубу зі Слобожанська.

В заключній десятихвилинці результативні показники обидвох команд знизилися і Прометей довів матч до підсумкової перемоги.