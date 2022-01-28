Хапоель – Прометей 75:85 (12:27, 24:16, 20:16, 19:26)

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Гості чудово розпочали першу чверть і вже в середини її вели з різницею у 12 очок 4:16. І хоча ізраїльтяни трохи наблизилися до Прометею, двома точними кидками на останній хвилині у виконанні Кеннеді та Стефенса довели рахунок у чверті до "+15" – 12:27.

Далі гра трохи вирівнялася, хоча український клуб, як і раніше, намагався тримати дистанцію. Але перед самою кінцівкою Адамс та Браймо скоротили відставання до "мінус п'яти" – 36:41. Добре, що Сидоров на останніх секундах знову збільшив відрив і на велику перерву команди пішли за рахунку 36:43.

Найважчою для Прометея, мабуть, була третя чверть. Господарі майданчика зробили відчайдушну спробу все ж таки наздогнати оппонентів, що майже їм вдалося – 55:56. Проте це був єдиний епізод у грі, коли розрив в рахунку скоротився до мінімального. Тут же вдало кинув здалеку Лукашов і гості знов пішли вперед.

У заключній чверті українцям вдалося вистояти. Вони весь час лідирували в рахунку та не залишили шансів Хапоелю на порятунок. Вже за півтори хвилини до фінальної сирени було зрозуміло, що Прометей свого вже не проґавить.

Українська команда грала в гостях у суперника та зуміла перемогти з рахунком 85:75. Рахунок у серії став 2:1 і дозволив Прометею пробитися до топ-16 турніру.

Найрезультативнішим гравцем у складі Прометея став атакуючий захисник Д'Анджело Харрісон, в активі якого 18 очок.

На наступній стадії Прометей зіграє у групі з Унікахою (Іспанія), Клужем (Румунія) та Остенде (Бельгія).

Хапоель – Прометей відеоогляд