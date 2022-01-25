В плей-ін Ліги чемпіонів Прометею випало грати проти Хапоеля з Єрусалима. Ця стадія турніру – до двох перемог однієї з команд.
Перший матч в Ізраїлі українська команда програла з різницею у 25 очок (95:70). При цьому вже після першої чверті Хапоель виграв з різницею у 26 очок.
Варте уваги У Києві збудують багатофункційну спортивну арену до Євробаскету: проєкт та розташування
Другий матч мав відбутися 18 січня. Але через спалах коронавірусу в ізраїльській команді матч в Україні відклали на тиждень. 25 січня в Запоріжжі команди таки вийшли на паркет.
Але в цій грі Прометею не міг допомогти головний тренер Ронен Гінзбург, в якого виявився позитивний тест на коронавірус. Також, за словами президента клубу Володимира Дубінського, агенти американських гравців вимагали, щоб ті покинули Україну через можливе вторгнення Росії.
Та все ж, гра відбулася, і вона подарувала неймовірні емоції вболівальникам.
На відміну від першої гри, на майданчику точилася рівна боротьба. Тож і після першої, і після другої чверті на табло був рівним рахунок.
А от третю чверть баскетболісти Прометея провалили, давши можливість супернику відірватися. Тож у четвертій чверті постійно були в ролі наздоганяючих.
Зрівняти рахунок таки вдалося, тож кінцівка матчу нагадувала гойдалки, де кожна атака могла похитнути шальки терезів на бік однієї з команд.
За 8,4 секунди до кінця гри Прометей програвав супернику одне очко. Однак після овертайму команді вдалася атака, де Сєгєв сфолив проти Білана. І Прометей отримав право на два штрафні кидки. Та першу спробу хорватський центровий змарнував. Але закинув другий кидок, зрівнявши рахунок.
У гостей залишалися ще 7,8 секунди на атаку, щоб вирвати перемогу. Але закинути в цей час вони не встигли.
Тож все вирішувалося в овертаймі. І тут знову команди показали рівну боротьбу. На кожну атаку – свою результативна атака. І за 15,5 секунди до кінця овертайму – знову нічийний рахунок на табло.
Доу вводив м'яч і отримав одразу зворотній пас. Час, який залишається, він витрачає, щоб дійти до половини поля суперника. А коли лишається дві секунди до фінального свистка – завдає дальній кидок. І м'яч залітає в кільце.
У Хапоеля залишилося ще 0,2 секунди на атаку. Але зробити баскетбольне дивно їм не вдалося.
Прометей – Хапоель 82:79 ОТ (20:20, 16:16, 17:24, 22:15, 7:4)
Прометей вириває важливу перемогу. І тепер знову відправиться до Єрусалима, де 27 січня зіграє вирішальний матч. В цій грі команді потрібна лише перемога.