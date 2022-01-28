Хапоэль – Прометей 75:85 (12:27, 24:16, 20:16, 19:26)

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Гости здорово начали первую четверть и уже в середине ее вели с разницей в 12 очков 4:16. И хотя израильтяне немного приблизились к Прометею, двумя точными бросками на последней минуте в исполнении Кеннеди и Стефенса довели счет в четверти до "+15" – 12:27.

Далее игра немного выровнялась, хотя украинский клуб по-прежнему старался держать дистанцию. Но перед самой концовкой Адамс и Браймо сократили отставание до "минус пяти" – 36:41. Хорошо, что Сидоров на последних секундах вновь увеличил отрыв и на большой перерыв команды ушли при счете 36:43.

Самой трудной для Прометея, пожалуй, была третья четверть. Хозяева площадки предприняли отчаянную попытку все же догнать оппонентов, что им почти удалось – 55:56. Однако это был единственный эпизод в игре, когда разрыв в счете сократился до минимального. Тут же удачно бросил издалека Лукашов и гости вновь ушли вперед.

В заключительной четверти украинцам удалось выстоять. Они все время лидировали в счете и не оставили шансов Хапоэлю на спасение. Уже за полторы минуты до финальной сирены было понятно, что Прометей своего уже не упустит.

Украинская команда играла в гостях у соперника и сумела победить со счетом 85:75. Счет в серии стал 2:1 и позволил Прометей пробиться в топ-16 турнира.

Самым результативным игроком в составе Прометея стал атакующий защитник Д'Анджело Харрисон, в активе которого 18 очков.

На следующей стадии Прометей сыграет в группе с Уникахой (Испания), Клужем (Румыния) и Остенде (Бельгия).

Хапоэль – Прометей видеообзор