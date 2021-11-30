Український призер чемпіонату світу Борислав Бизу помер від коронавірусу в 24 роки
30 листопада 2021 , 09:49Читать новость на русском
Джерело:Федерація каное України
В Одеській обласній лікарні помер весляр, майстер спорту України міжнародного класу Борислав Бизу. Два тижні тому в нього діагностували коронавірус.
13 листопада у Бизу діагностували коронавірус, пізніше у нього виник сепсис. Хлопець перебував у реанімації в складному стані. Небайдужі люди здавали для нього кров, але хвороба виявилася сильнішою.
Дивіться також Помер засновник легендарної команди Формули-1 Френк ВільямсПрощання з Бориславом Бизу відбудеться у середу, 1 грудня, об 11:00, Південне, вул. Шевченка, 4.
Хто такий Борислав Бизу
- На чемпіонатах Європи та світу серед молоді та юніорів Борислав Бизу завоював 3 "золота", 1 "срібло", 6 бронзових нагород.
- У 2016 році у Бізу діагностували системний червоний вовчак, тому він припинив виступи на міжнародному рівні та зайнявся тренерською роботою.