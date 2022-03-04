Український прапор на трибунах дійсно мені допоміг, – Світоліна про вихід в 1/4 фіналу

Еліна Світоліна здобула другу перемогу поспіль на турнірі у Монтерреї (Мексика). Українська тенісистка прокоментувала звитягу в 1/8 фіналу.

Рідні кольори додали впевненості

Еліна Світоліна дала коментар для пресслужби WTA по грі проти болгарської тенісистки Вікторії Томової. Перша ракетка України розповіла, що матч дався їй складно, пише 24 канал.

До теми Місія продовжується: Світоліна на характері пробилась у чвертьфінал турніру у Мексиці

Українка відзначила суперницю, яка показувала хороший рівень тенісу.

"Був дуже важкий матч. Вікторія грала дуже добре, і в третьому сеті я поступалася в рахунку і намагалася повернутися в гру. У підсумку я взяла шість геймів поспіль, і для мене це гарне досягнення", – сказав Еліна.

Світоліна зізналась, що не змогла показати свій найкращий теніс. Але розповіла про талісман, який додавав їй впевненості та сили.

Я грала не кращим чином, але боролася до самого кінця. І знаєте, український прапор на трибунах дійсно мені допоміг... Я боролася до останнього, і врешті знайшла свою гру,

– відповіла українка.



Український прапор у Монтерреї / Скриншот із інстаграму Світоліної

Нагадаємо, що усі зароблені на турнірі кошти Світоліна передасть на потреби української армії.

Свій наступний поєдинок Світоліна зіграє 5 березня. Її суперницею буде колумбійка Марія Каміла Осоріо Серрано.