Элина Свитолина дала комментарий для прессслужбы WTA по игре против болгарской теннисистки Виктории Томовой. Первая ракетка Украины рассказала, что матч дался ей затруднительно, пишет 24 канал.

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"Был очень трудный матч. Виктория играла очень хорошо, и в третьем сете я уступала в счете и пыталась вернуться в игру. В итоге я взяла шесть геймов подряд, и для меня это хорошее достижение", – сказал Элина.

Свитолина призналась, что не смогла показать свой лучший теннис. Но рассказала о талисмане, который придавал ей уверенности и силы.

Я играла не лучшим образом, но сражалась до самого конца. И знаете, украинский флаг на трибунах действительно мне помог... Я боролась до последнего, и наконец нашла свою игру,

– ответила украинка.