Спортсмени витрачають багато годин тренувань, щоб встановити новий рекорд. Попри це, немає жодної гарантії, що попереднє досягнення вдасться перевершити. Однак є і такі рекорди, які встановили абсолютно випадково.

Також у випуску "Спорт навиворіт" на 24 каналі:

Алессандро Дзанарді – легендарний італійський перегонник. Після страшної аварії і втрати обох ніг він зумів аж 4 рази піднятися на вершину п'єдесталу пошани паралімпійських ігор. У 2019 році він здобув 12-й титул найкращого планетарного перегонника на велосипедах з ручним приводом. Однак у 2020 році, на 2-тижневому заїзді в Італії, Дзанарді не впорався з керуванням на трасі і зіткнувся з вантажівкою. У результаті зараз він у комі і тепер на нього очікує ще одна боротьба за життя.

Більше про людей, які мотивують та змушують змінюватись – дивіться у програмі: відео