Український нападник Біленький забив переможний гол у Грузії: результативне відео
У середу, 25 травня, тбіліське Динамо зіграло у домашньому матчі проти Телаві. Перемогу господарям приніс гол українського форварда Станіслава Біленького.
Гол, який вирвав для динамівців перемогу
До 78-ї хвилини рахунок у зустрічі тримався 2:2. Далі за справу взявся український нападник Станіслав Біленький, який вийшов у стартовому складі тбіліського Динамо, пише 24 канал.
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Українець відзначився черговою результативною дією у чемпіонаті Грузії. Вже на п'ятій компенсованій до матчу хвилині Біленький вивів господарів уперед. Станіслав обробив м'яч та майстерно накрутив декількох гравців суперника, пробивши у ближній кут воріт Телаві.
Динамо Тбілісі здобуло вольову перемогу з рахунком 3:2. Відзначимо, що першими нулі на табло розмочили господарі, а перший гол гостей зі штрафного заслуговує окремої уваги.
Відеоогляд матчу Динамо Тбілісі – Телаві (гол Біленького з 7:20)
- Після 16-ти турів клуб Біленького посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Грузії, маючи у своєму активі 32 очки. Від Динамо Батумі відставання у три пункти (35 балів).
- Телаві займає шосту позицію серед 10-ти команд чемпіонату. У доробку клубу 20 пунктів.
- Наступний поєдинок Динамо Тбілісі проведе 16 травня на виїзді проти Самгуралі.
Кар'єра Станіслава Біленького
- Український форвард у свої 23 роки має вже чималий досвід виступів за кордоном. В Україні Станіслав пограв за донецький Олімпік, львівський Рух.
- Виступав за словацьку Дунайську Стреду та польський Сосневець. У лютому 2021 року був орендований брестським Динамо. Але після закінчення оренди повернувся у Дунайську Стреду.
- У перший день 2022 року на правах вільного агента перейшов у тбіліське Динамо.
- У сезоні-2021/2022 Біленький вже провів 19 матчів в усіх турнірах, у яких забив 6 голів та зробив 5 результативних передач.
- Контракт Сталіслава з динамівцями розрахований до кінця 2023 року.
- Нагадаємо, що у матчі проти Сіоні Біленький оформив дубль. Після третього голу українця коментатор зустрічі закричав у прямому ефірі "Слава Україні".