Український нападник Біленький забив переможний гол у Грузії: результативне відео

У середу, 25 травня, тбіліське Динамо зіграло у домашньому матчі проти Телаві. Перемогу господарям приніс гол українського форварда Станіслава Біленького.

Гол, який вирвав для динамівців перемогу

До 78-ї хвилини рахунок у зустрічі тримався 2:2. Далі за справу взявся український нападник Станіслав Біленький, який вийшов у стартовому складі тбіліського Динамо, пише 24 канал.

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Українець відзначився черговою результативною дією у чемпіонаті Грузії. Вже на п'ятій компенсованій до матчу хвилині Біленький вивів господарів уперед. Станіслав обробив м'яч та майстерно накрутив декількох гравців суперника, пробивши у ближній кут воріт Телаві.

Динамо Тбілісі здобуло вольову перемогу з рахунком 3:2. Відзначимо, що першими нулі на табло розмочили господарі, а перший гол гостей зі штрафного заслуговує окремої уваги.

Відеоогляд матчу Динамо Тбілісі – Телаві (гол Біленького з 7:20)

Після 16-ти турів клуб Біленького посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Грузії, маючи у своєму активі 32 очки. Від Динамо Батумі відставання у три пункти (35 балів).

Телаві займає шосту позицію серед 10-ти команд чемпіонату. У доробку клубу 20 пунктів.

Наступний поєдинок Динамо Тбілісі проведе 16 травня на виїзді проти Самгуралі.

Кар'єра Станіслава Біленького