Український Мотор здобув важливу перемогу в Лізі чемпіонів та збільшив шанси на плей-офф

Гандбольний клуб Мотор з України здобув важливу перемогу в Лізі чемпіонів. Українські гандболісти обіграли німецький клуб Фленсбург-Хандевітт.

Мотор – Фленсбург-Хандевітт 31:22 (15:14, 16:8)

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Запорізький Мотор приймав німецьку команду в Палаці спорту "Юність". Українському клубу було важливо здобути перемогу в боротьбі за 5 – 6 місце в групі В. Ці сходинки дають право зіграти в 1/8 фіналу.

Основні суперники українців – Динамо Бухарест, Порту та власне Фленсбург-Хандевітт. У першому колі Мотор поступився німцям, але зміг взяти реванш.

Перший тайм матчу був дуже рівний і завершився перемогою українців з різницею в один м'яч. Українці збільшили темп із 45-ї хвилини.

Мотор володів перевагою та здобув комфортну перемогу 31:22. Після 9 турів Мотор посідає бажане 5-е місце, маючи 8 очок.

. Мотор зіграє ще 5 матчів у Лізі чемпіонів. Наступна гра українців відбудеться 9-го грудня проти Динамо в Бухаресті.