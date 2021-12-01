Леванте – Ураган 3:5

Голи: Тольра, 11, 23, Да Сілва, 30 – Коваль, 13, 36, Абакшин, 16, 37, Фаренюк, 38

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Ураган обіграв Леванте завдяки трьом голам наприкінці зустрічі. Українці пропустили на старті матчу після помилки біля власних воріт. Але Коваль та Абакшин вивели Ураган уперед до перерви.

По перерві іспанці відновили паритет завдяки красивому удару здалеку. Згодом Леванте вдруге в матчі вийшов вперед, але через 6 хвилин Коваль ударом у падінні зрівняв рахунок.

Команді Максима Павленка вдалося вирвати перемогу. Спершу на 37-й хвилині відзначився Абакшин. Щоб врятуватися, іспанці пішли ва-банк, перейшовши на гру з п’ятим польовим.

Ураган швидко цим скористався: Фаренюк встановив підсумковий результат матчу 3:5.

До уваги. Наступний матч Ураган зіграє проти господаря еліт-раунду – португальської Бенфіки. Ще один суперник українців у групі D – Халадаш (Угорщина).