Український легкоатлет Проценко тріумфально переміг в Італії

Зі змагань у Італії Україна везе не лише "золото" Ярослави Магучіх, а й медаль найвищого ґатунку Андрія Проценко. Українець здобув нагороду у стрибках у висоту.

Джерело: Федерація легкої атлетики України

На змаганнях UdinJump Development Андрій Проценко не залишив жодних шансів суперникам. Українець з результатом 2,28 метра підійнявся на найвищу сходинку п'єдесталу.

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Українцям немає рівних

Ці змагання стали першими для українського легкоатлета у цьому сезоні. Проценко з другої спроби здолав 2,20 та 2,24. Через це Андрій одного разу навіть опустився на друге місце, поступившись кубинцю Луїсу Зайясу, але українець швидко виправив цю ситуацію.

Вже у статусі переможця Проценко виконав три спроби на 2,32 метра, але підкорити таку висоту не вдалось.

Хто такий Андрій Проценко? Досвідчений 32-річний український легкоатлет, який спеціалізується на стрибках у висоту. Срібний призер Універсіади та здобув "срібло" на чемпіонаті Європи у Цюриху в 2014 році. На чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні у стрибках у висоту із результатом 2,36 метра став бронзовим призером. Даний результат став найкращим у кар'єрі. Підіймався на вершину п'єдесталу на Європейських іграх-2019 у Мінську.

Цікаво, що торік легкоатлет забрав "золото" змагань зі стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги у Римі (2,30 метра) та чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (2,25 метра). Українець також встановив національний рекорд в рамках чемпіонату світу з півмарафону.