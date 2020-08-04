У сезоні 2020/21 Української хокейної ліги очікується участь 8 українських клубів. Відтак в новому сезоні відбудеться 168 матчів – кожен клуб зіграє по 42 матчі в 6 кіл.

Попередні заявки на участь в 5-му ювілейному сезоні чемпіонату УХЛ вже подали 7 українських клубів:

"Білий Барс" (Біла Церква)

"Дніпро" (Херсон)

"Донбас" (Донецьк)

"Кременчук" (Кременчук)

"Крижані Вовки" (Київ)

"Маріуполь" (Маріуполь)

МХК "Сокіл" (Київ)

Ще одну заявку з УХЛ очікують від харківського МХК "Динамо", яке виступало і в минулому сезоні.

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Відтак новачками чемпіонату стануть "Маріуполь" та "Сокіл". Хоча перед тим була інформація, що керівництво ліги веде перемовини з ініціативними групами з Дніпра ("Динамо"), Кривого Рогу ("Кривбас") та Одеси.

Оскільки в новому сезоні буде 8 команди, то в майбутньому сезоні буде сформований календар на 168 матчів – кожен клуб зіграє по 42 матчі в 6 кіл.

Відзначимо, що 5-й ювілейний сезон Української хокейної ліги стартує матчем-відкриттям 30 вересня 2020 року. З 1-го вересня розпочнеться догравання плей-офф, в ході якої визначиться чемпіон сезону 2019/20.