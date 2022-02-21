Український клуб переміг в 1/4 фіналу Єврокубку, але місце в півфіналі залежить від чиновників

Львівський гандбольний клуб Галичанка у чвертьфіналі Європейського кубка EHF переміг на виїзді фарерський клуб Н71. Однак доля місця в півфіналі турніру залежатиме від рішення Європейської федерації гандболу.

Галичанка та Н71 перший матч чвертьфіналу мали зіграти у Львові 13 лютого. Але команда з Фарерських островів не приїхала до України. Тоді з причин відмови від поїздки назвали дві: карантинні обмеження та можливе військове вторгнення Росії до України.

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Після цього Європейська федерація гандболу випустила офіційне повідомлення щодо цього матчу. А також інших міжнародних гандбольних матчів в Україні. 18 лютого там заявили, що рішення про цей матч буде прийнято згодом.

20 лютого відбувся матч між цими командами вже у Торсгавні. Галичанка після першого тайму поступалася 13:10. Але в другому таймі дівчата зібралися та переломили хід поєдинку. Фінальна сирена зафіксувала перемогу 26:27.

Найбільш результативною у складі чемпіонок України стала Діана Дмитришин – 10 голів. У воротах надійно зіграла Вікторія Салтанюк. На її рахунку 15 сейвів.

Тепер Галичанка очікує на рішення Європейської федерації гандболу щодо першого матчу у Львові, який не зіграли.

У півфіналі переможець пари Галичанка – Н71 зіграє проти іспанського клубу Рокаса. В іншому півфіналі зіграють сербський Бекамент та іспанська Малага. Матчі цієї стадії турніру заплановані на 26/27 березня та 2/3 квітня.