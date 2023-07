Загальний рейтинг FIA International Karting Ranking (IKR) охоплює 12 категорій та понад 1000 професійних пілотів зі всього світу. Тим приємніше, що перше місце в престижному списку утримує 14-річний представник України Олександр Бондарев.

Читайте також Формула-1 розширюється до рекордних 24-х етапів: повний календар гран-прі на сезон-2024

Що відомо про українську зірку

Олександр Бондарев виступає в у складі професійної картингової команди Kart Republic. Українець змагається в категорії "OK Junior".

Олександр дуже рано розпочав займатися картингом. Починаючи з 5 років він брав участь у змаганнях. Вже у 7 років Бондарев став наймолодшим Чемпіоном України з картингу.

У березні 2022 року український пілот став володарем титулу Чемпіона серії WSK Super Master Series. Проте в наступному місяці потрапив у важку аварію. Лікування та реабілітація Олександра тривали пів року. Він переніс 10 різних операцій. У перегони Бондарев повернувся на початку листопада і навіть встиг потрапити на подіум.

За підсумком сезону-2022 відомий портал Formula Scout включив Бондарева до топ-10 найкращих молодих картингістів світу.

Нещодавно український пілот потрапив на подіум третього етапу міжнародної серії "Champions of the Future" у Кремоні. Це дозволило Бондареву стати лідером не лише категорії "OK Junior", але й загального рейтингу.

Рейтинг FIA International Karting Ranking / скриншот fiakarting.com

Наразі Олександр готується до фінальної боротьби за титул Чемпіона Європи 2023. Перемога у ЧЄ дозволить Бондареву закріпити лідерські позиції у світовому рейтингу.