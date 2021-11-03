Український футболіст змінить громадянство для виступів за збірну Азербайджану
3 листопада 2021 , 21:03Читать новость на русском
Джерело:Аzerisport
Асоціація футбольних федерацій Азербайджану має намір залучити півзахисника Олександрії Еміля Мустафаєва до виступу за їхню збірну.
20-річний хавбек отримав запрошення до молодіжної збірної Азербайджану. Наразі триває робота з документами футболіста.
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Мустафаєв народився і виріс в Україні, але має азербайджанське коріння. Футболіст також є кандидатом до національної команди Азербайджану.
Кар'єра Мустафаєва в Олександрії
- Влітку 2018 року став гравцем Олександрії. У сезоні 2018/19 років виступав за юнацьку команду олександрійців, а наступного сезону – дебютував у "молодіжц" ПФК.
- Напередодні старту сезону 2020/21 років переведений у молодіжну команду клубу. За першу команду олександрійців дебютував 9 травня 2021 року в програному (1:2) виїзному поєдинку 26-го туру Прем'єр-ліги проти луганської Зорі.