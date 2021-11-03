20-річний хавбек отримав запрошення до молодіжної збірної Азербайджану. Наразі триває робота з документами футболіста.

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Мустафаєв народився і виріс в Україні, але має азербайджанське коріння. Футболіст також є кандидатом до національної команди Азербайджану.

Кар'єра Мустафаєва в Олександрії