Українець дебютував за Манчестер Юнайтед U-21 й одразу відзначився красивим голом: відео

У п'ятницю, 1 березня, відбулися матчі чергового туру Англійської Прем'єр-ліги 2. В одному з них Манчестер Юнайтед U-21 на своєму полі приймав однолітків з Дербі.

Поєдинок закінчився з рахунком 2:4 на користь гостей. Попри поразку, цей матч став особливим для 17-річного півзахисника "червоних дияволів" з українським корінням Закері Бауманна, пише 24 Канал.

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Фантастичний дебют

Він дебютував за молодіжну команду Манчестер Юнайтед U-21. Ба більше, гравець, який до цього виступав тільки за команду U-18, одразу відзначився взяттям воріт суперника.

На 31-й хвилині хавбек "червоних дияволів" відгукнувся на передачу свого партнера та з меж карного майданчика в один дотик красиво пробив у дальній кут воріт, зрівнявши рахунок у матчі.

Дивіться гол Закері Бауманна

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Закері Бауманн також зіграв 12 матчів за Манчестер Юнайтед U-18, в яких забив 1 гол.

Хто такий Закері Бауманн