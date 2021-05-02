Український футболіст забив автогол через хвилину після виходу на поле: відео

Український захисник Василь Кравець не надто вдало вийшов на заміну у матчі польського Леха. Він забив гол у власні ворота, а його команда програла.

У суботу, 1 травня, познанський Лех приймав Сталь, яка була аутсайдером чемпіонату.

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До 88- хвилини, коли Василь Кравець вийшов на заміну, Лех був попереду в рахунку 1:0. Та вже за хвилину після появи українця на полі, саме він відправив м'яч у власні ворота. В боротьбі з суперником українець дотягнувся до м'яча, але вкрай невдало. Від його ноги той покотився у ворота повз голкіпера.

Але на цьому проблема Леха не закінчилася. На 90+7 хвилині гостям вдалося забити другий гол і перемогти у цьому матчі.

Відеоогляд матчу Лех – Сталь

Завдяки цій перемозі Сталь закріпилася на 15-у місці, яке дає можливість залишитися у польській Екстраклясі на наступний сезон. Лех же після цієї поразки залишився на десятому місці в турнірній таблиці.

Варто додати, що Кравець виступає в оренді за Лех. Права на гравця належать іспанському Леганесу.