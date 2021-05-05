Український футболіст провів матч Першої ліги зі зламаною ногою

Краматорський Авангард ще 30 квітня провів матч 24 туру проти Альянса. Футболіст господарів Арсентій Дорошенко видав героїчний поєдинок, граючи з переломом ноги.

Вольовий характер футболіста

Матч завершився результативною нічиєю 1:1. Після зустрічі Арсентій Дорошенко потрапив у лазарет команди.

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Вже на 11-й хвилині 20-річний футболіст Авангарда в ігровому зіткненні отримав перелом ноги. З такою страшною травмою Дорошенко не покинув поле, а продовжив гру на знеболювальних. Арсентій відіграв ще 50 хвилин та був одним із найпомітніших на футбольному полі.

Після зустрічі футболіст пройшов медичне обстеження, яке показало закритий перелом відростку таранної кістки лівої стопи. МРТ не виявило розриву зв'язок, а лише їх пошкодження. Тепер Дорошенко мінімум місяць буде ходити з гіпсом.