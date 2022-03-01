Український футболіст Дмитро Мартиненко і його мама загинули від вибуху російської бомби

У Києві загинув футболіст аматорського Гостомелю Дмитро Мартиненко разом із мамою. До їхнього будинку потрапив російський снаряд.

Втрати серед українського футболу

Футболіст вважався найкращим гравцем та найкращим бомбардиром Другої Ліги аматорського чемпіонату Київської області.

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25-річний Дмитро Мартиненко був вихованцем Луганського футболу. Виступав на позиції півзахисника. За свою футбольну кар'єру став кращим бомбардиром і кращим гравцем Другої ліги в складі ФК Гостомель.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Дмитра, і всім українцям, що загинули від рук рашистських військ.

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