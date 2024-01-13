Український форвард пропустить наступний матч у Ла Лізі: відома причина

Роман Яремчук не зможе допомогти Валенсії в найближчому матчі проти Кадіса. Українець пропустить поєдинок через температуру.

У неділю, 14 січня, на стадіоні "Нуево Міранділла" у Кадісі в межах 20-го туру чемпіонату Іспанії з футболу відбудеться поєдинок, у якому місцева однойменна команда прийматиме Валенсію. Українських любителів футболу цей поєдинок цікавить передусім наявністю у складі гостей нападника збірної України Романа Яремчука.

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Яремчук не зіграє проти Кадіса

Утім, на жаль, 28-річний українець не зможе допомогти Валенсії у виїзному матчі з Кадісом. Причиною стала температура, про що повідомив головний тренер "кажанів" Рубен Бараха.

"Роман не буде доступним. У нього температура, тому він не потрапить до заявки. Ми думали, що хвороба пройде легше", – сказав Бараха.

Варто знати. У цьому сезоні Роман Яремчук провів за Валенсію 21 матч у всіх турнірах, у яких відзначився шістьма голами.

Поєдинок між Кадісом та Валенсією розпочнеться о 17:15 за Києвом. Після 19-ти турів Ла Ліги "кажани йдуть лише на 9-му місці в турнірній таблиці, маючи в активі 26 залікових балів.