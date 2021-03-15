Український форвард Минаю отримав виклик до збірної Азербайджану: він найкращий бомбардир клубу

Форвард Минаю Анатолій Нурієв отримав виклик до збірної Азербайджану. Хоча він має українське громадянство.

Про виклик Анатолія Нурієва до збірної Азербайджану повідомляє офіційний сайт Минаю – клуб отримав офіційне повідомлення з федерації.

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Гравець відправиться до збірної 21 березня – відразу після поєдинку Минаю проти Маріуполя. В розташуванні збірної він пробуде до 30 березня. За цей час збірна Азербайджану проведе 3 гри:

24 березня в Турині (Італія) зіграють зі збірною Португалії в рамках відбору до чемпіонату світу 2022.

27 березня в Дебрецені (Угорщина) проведуть товариську гру зі збірною Катару.

30 березня в рамках відбору до чемпіонату світу збірна зіграє ще один матч – зі збірною Сербії в Баку.

Варто додати, що на сайті команди Анатолій Нурієв вказаний як українець. Та ж інформація – і на сайті УПЛ. Окрім того, Нурієв виступав за студентську збірну України на Універсіаді у 2019 році.

Про те, що Нурієва можуть викликати до збірної Азербайджану, стало відомо ще на початку 2021 року. Про це розповів сам гравець. За його словами, у нього є азербайджанські коріння по батьковій лінії. Хоча сам він є вихованцем українського футболу.

В цьому сезоні Нурієв забив 8 голів за Минай і є найкращим бомбардиром команди. Правда 5 голів було забито з пенальті. Ще двічі в цьому сезоні він не реалізував пенальті.