Український форвард Минаю отримав виклик до збірної Азербайджану: він найкращий бомбардир клубу

Джерело:сайт Минаю
Форвард Минаю Анатолій Нурієв отримав виклик до збірної Азербайджану. Хоча він має українське громадянство.
Про виклик Анатолія Нурієва до збірної Азербайджану повідомляє офіційний сайт Минаю – клуб отримав офіційне повідомлення з федерації.
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Гравець відправиться до збірної 21 березня – відразу після поєдинку Минаю проти Маріуполя. В розташуванні збірної він пробуде до 30 березня. За цей час збірна Азербайджану проведе 3 гри:
Варто додати, що на сайті команди Анатолій Нурієв вказаний як українець. Та ж інформація – і на сайті УПЛ. Окрім того, Нурієв виступав за студентську збірну України на Універсіаді у 2019 році.
Про те, що Нурієва можуть викликати до збірної Азербайджану, стало відомо ще на початку 2021 року. Про це розповів сам гравець. За його словами, у нього є азербайджанські коріння по батьковій лінії. Хоча сам він є вихованцем українського футболу.
В цьому сезоні Нурієв забив 8 голів за Минай і є найкращим бомбардиром команди. Правда 5 голів було забито з пенальті. Ще двічі в цьому сезоні він не реалізував пенальті.